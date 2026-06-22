İstanbul'da acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla kurulan 112 Esenyurt Ambulans Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete başladı. Merkezde 4 acil sağlık hizmetleri ambulansı ve 2 yenidoğan ambulansı görev yapacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan 112 Esenyurt Ambulans Koordinasyon ve Lojistik Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Vatandaşların acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi ve ambulans ulaşım sürelerinin azaltılması amacıyla hayata geçirilen merkezin açılış törenine; İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yeni merkez, kentte acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu güçlendirirken, olası acil durumlarda ekiplerin daha hızlı şekilde olay noktalarına ulaşmasına katkı sağlayacak.

112 Esenyurt Ambulans Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'nde 4 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı ile 2 Yenidoğan Ambulansı vatandaşların hizmetine sunuldu. Merkezle birlikte özellikle acil müdahale gerektiren durumlarda sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde ulaştırılması hedefleniyor.