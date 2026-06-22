Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kent merkezinde hayata geçirilecek Kuyumcular Çarşısı Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükgöz, uzun süredir planlama çalışmaları devam eden projenin ihale sürecinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, yapım çalışmalarının birkaç ay içinde başlayacağını müjdeledi.

KOCAELİ (İGFA) - Projenin gecikmesinin temel nedeninin bölgede devam eden metro çalışmaları olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, metro şantiyesine ait yapıların kaldırılmasıyla birlikte önlerinde herhangi bir engel kalmadığını söyledi.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından kazı çalışmalarına başlanacağını kaydeden Büyükgöz, hızlı bir üretim süreciyle çarşının Gebzelilerin hizmetine sunulacağını dile getirdi.

19 DÜKKÂN VE BİR BÜFEDEN OLUŞACAK

Yeni Kuyumcular Çarşısı'nın 19 dükkân ve bir büfeden oluşacağını açıklayan Başkan Büyükgöz, projenin hem esnafa hem de vatandaşlara önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla dikkat çekecek çarşının, kent merkezine değer katacak nitelikli bir yatırım olacağını ifade etti.

'HAYATI KOLAYLAŞTIRAN BİR ÇÖZÜM OLACAK'

Başkan Büyükgöz açıklamasında, 'Üzerinde bulunduğumuz Kuyumcular Çarşısı diye adlandırdığımız bu alanın ihalesini yakın bir gelecekte bitireceğiz. Kazı çalışmalarının ardından hızlı bir şekilde imalatlarını gerçekleştirmiş olacağız. Metro çalışmalarının belirli bir aşamaya gelmesini bekledik. Çünkü bu alanda metro şantiye binaları bulunuyordu. Şimdi onlar kaldırıldı ve temizlendi. Artık çalışmamıza engel bir durum kalmadı. Birkaç ay içerisinde fiili çalışmalara başlayarak hızlı bir üretim süreci gerçekleştireceğiz. Şimdiden Gebze'mize hayırlı uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.

Yeni çarşının yalnızca ticari bir alan olmayacağını belirten Başkan Büyükgöz, 'Nitelikli bir alan olacak, nitelikli bir hizmet sunacak ve gerçekten de hayatı kolaylaştıran bir çözüm parçası olacak.' dedi. Başkan Büyükgöz, projenin hazırlanması ve hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.