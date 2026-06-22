Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tercih ve tanıtım dönemine yönelik başlatılan 'Geleceğin Meslekleri' teması kapsamında düzenlenen Bilim Kafe Sohbetleri'nde, alternatif enerji sektörünün sunduğu eğitim ve istihdam olanaklarını ele aldı.

İZMİR (İGFA) - DEÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen programda; yenilenebilir enerji alanındaki dönüşüm, sektörde ihtiyaç duyulan yetkinlikler ve geleceğin kariyer fırsatları değerlendirildi.

GELECEĞİN İSTİHDAM ALANLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muharrem Kemal Özfırat ile Enerjisa Üretim Rüzgâr ve Güneş İşletme ve Bakım Lideri Nihat Arı konuşmacı olarak yer aldı.

Söyleşide; Türkiye'nin alternatif enerji potansiyeli, yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmeler, yeşil dönüşüm süreci, enerji sektöründe ihtiyaç duyulan insan kaynağı ve gençlere sunulan kariyer fırsatları ele alındı.

Katılımcılar, enerji sektörünün bugünü ve geleceğine ilişkin sorularını doğrudan uzmanlara yöneltme fırsatı bulurken; alternatif enerji alanında eğitim alan öğrencilerin staj, uygulamalı eğitim ve istihdam olanakları da detaylı şekilde değerlendirildi.

ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞ BİRLİĞİNE ÖRNEK MODEL

Programda, Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı da örnek bir model olarak ele alındı.

Enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik insan kaynağını yetiştirmek amacıyla açılan program, 2025-2026 Akademik Yılı başında ilk öğrencilerini kabul etmeye başladı.

Program; rüzgâr, güneş, jeotermal ve enerji dönüşüm teknolojileri alanlarında uygulamalı eğitim sunarken, öğrencilerine sektör deneyimi kazanma imkânı da sağlıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi ile sektör temsilcileri arasında gerçekleştirilen iş birlikleri doğrultusunda öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim almaları, staj süreçlerine katılmaları ve mezuniyet sonrasında istihdam olanaklarına erişebilmeleri hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji alanında yürütülen çalışmalar ve sektörle kurulan güçlü ilişkiler de bu yaklaşımın somut örnekleri arasında yer alıyor.

BÖLGENİN POTANSİYELİ EĞİTİMLE BULUŞUYOR

Türkiye'nin önemli yenilenebilir enerji merkezlerinden biri olan Bergama ve çevresinde konumlanan program; öğrencileri doğrudan saha ile buluşturuyor. Bölgedeki rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımları ile sektörün büyüme eğilimi, mezunlar için önemli kariyer fırsatları sunarken; programın uygulamalı yapısı öğrencilerin mezuniyet öncesinde iş yaşamını deneyimlemelerine olanak tanıyor.

DEÜ Bergama Meslek Yüksekokulunda açılan Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı, geçtiğimiz yıl aynı isimdeki programlar arasında en yüksek puanla öğrenci alan üniversite programı olarak da dikkat çekti.

REKTÖR YILMAZ: 'SAHADA KARŞILIĞI OLAN PROGRAMLARI ÖNEMSİYORUZ'

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversite-sektör iş birliğinin yükseköğretimde giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, öğrencilerin mezuniyet sonrasında istihdam süreçlerine güçlü şekilde hazırlanmasını sağlayan uygulamaların değerine dikkat çekti.

Yılmaz, değişen iş gücü ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirterek; uygulamalı eğitim olanakları sunan, sektörle doğrudan temas kuran ve istihdam potansiyeli yüksek alanlarda yürütülen çalışmaları önemsediklerini ifade etti. Üniversite olarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi ve öğrencileri iş hayatına en iyi şekilde hazırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

GELECEĞİN MESLEKLERİ ODAĞINDA EĞİTİM VE KARİYER PLANLAMASI

YÖK tarafından 2025 yılında hayata geçirilen Bilim İletişimi projesi kapsamında üniversitelerde düzenlenen Bilim Kafe Sohbetleri, bilimin toplumla buluşmasına katkı sunmayı sürdürüyor. YÖK tarafından tercih ve tanıtım dönemine yönelik bu yıl belirlenen 'Geleceğin Meslekleri' teması doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerde ise üniversite adaylarının yalnızca bölüm tercihlerini değil, geleceğin iş dünyasında ihtiyaç duyulacak becerileri ve yükselen sektörleri de yakından tanımaları amaçlanıyor.

Bu kapsamda düzenlenen söyleşiler; gençlerin kariyer planlamalarına katkı sunarken, üniversiteler ile sektörler arasındaki iş birliklerinin görünür kılınmasına ve uygulamalı eğitim modellerinin tanıtılmasına da olanak sağlıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bu buluşmada da alternatif enerji alanındaki eğitim olanakları, sektördeki dönüşüm ve istihdam fırsatları ele alındı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, eğitim-öğretim faaliyetlerini sektör ihtiyaçlarıyla uyumlu biçimde geliştirmeyi, öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlamayı ve ülkemizin nitelikli insan kaynağına katkı sunmayı sürdürüyor.