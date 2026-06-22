Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca'da katıldığı 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programında müjdesini paylaştığı Kurtköy Spor Tesisleri'nin detaylarını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tarihinin en büyük yatırımlarını alan Sapanca'ya bir müjde daha verdi. Kurtköy'e FIFA standartlarında doğal çim sahaya, 480 kişilik tribüne ve gece ve gündüz kullanımı için 4 adet poligon aydınlatmasına sahip yeni bir futbol sahası inşa edileceği açıklandı. Başkan Alemdar, 'Sapanca'da sporla büyüyen, bu disiplinle geleceğe yürüyen bir nesil yetişecek. Kurtköy futbol sahası yeni yüzüyle inşallah gençlerimizin yeni adresi olacak' dedi.

FIFA STANDARTLARINDA SAHA

Kazımpaşa'da inşa edilen spor kompleksinin ardından bu kez Kurtköy'e FIFA standartlarında bir futbol sahasının inşa edeceklerini ifade eden Başkan Alemdar, gençlerin çok daha modern bir alanda spor yapacakları futbol sahasının yapımına kısa süre içerisinde başlanılacağını dile getirdi.

İÇERİSİNDE NELER OLACAK?

113 metre uzunluk ve 76 metre genişliğe sahip doğal bir çim saha, 480 kişilik tribüne, gece ve gündüz kullanımı için 4 adet poligon aydınlatmaya sahip olacak. Modern standartlarda inşa edilen bu futbol sahası, bölgedeki tüm amatör futbol müsabakalarına da ev sahipliği yapacak.

Alemdar, FIFA standartlarındaki bu tesiste altyapı faaliyetlerinin güçleneceği, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak kendilerini keşfedeceği ve bölgedeki binlerce kişinin sportif faaliyetler için yeni bir adrese sahip olacağını söyledi.

GENÇLER İÇİN YENİ BİR YAŞAM ALANI

Spor yatırımlarının aynı zamanda gençlerin sosyal gelişimine katkı sunduğunu belirten Başkan Alemdar şunları söyledi: 'Sapanca'mız için yeni yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. İnşası devam eden spor salonu projemize ek olarak Kurtköy'de futbol tesisimize yeni bir yüz kazandıracağız. Başarının tesisleşmeden geçtiğini ifade ederek bir yola çıktık. Sakarya'mızın dört bir yanında gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi, sosyal gelişimlerine katkı sunması için yepyeni bir projelerin kapılarını açıyoruz. Kurtköy futbol sahası da Sapanca'mıza hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.

SAPANCA'DA TARİHİ YATIRIM DÖNEMİ

Büyükşehir Belediyesi 11 kilometrelik duble yol ağı, Sapanca Park, Sapanca Meydan ve Kapalı Otopark, Sapanca Kaymakamlık Önü Meydan, Sapanca Spor Salonu, Sapanca Gölü'nün geleceğini şekillendirecek 1 Milyar TL'lik kolektör yatırımı, ADARAY'ın Kırkpınar'a uzatılması projeleri ile Sapanca'ya bu dönem tarihinin en büyük yatırımlarını kazandırıyor.