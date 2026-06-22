Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK) bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı göz alıcı eserler, Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

MANİSA (İGFA) - Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki MASMEK merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri büyük beğeni topladı.

Resimden seramiğe, dikişten takı tasarımına kadar geniş bir yelpazede üretilen eserlerin sergilendiği açılışın kurdelesini, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, kurs sorumluları ve kursiyerler birlikte kesti.

Sergiyi gezerek eserleri tek tek inceleyen Daire Başkanı Ural Sevener, başarılı çalışmalarından dolayı kursiyerleri tebrik etti. Kursiyerlerin bilgi, beceri ve estetik anlayışını yansıtan çalışmalar, ziyaretçilerden de tam not aldı.

MASMEK Bahar Sergisi, 23 Haziran Salı günü akşam saatlerine kadar Kültür Merkezi'nde sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.