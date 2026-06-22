Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan hakkında, kamu görevlerinin usulsüz olarak üstlenilmesi iddiasıyla re'sen soruşturma başlattı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' unvanını kullanan Ferhat Aydoğan isimli kişinin, bir alışveriş merkezinde 'denetim' adı altında faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu eylemlerle ilgili olarak 'kamu görevlerinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçu kapsamında inceleme başlatıldığı ve soruşturmanın re'sen yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.