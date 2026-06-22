Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milletlerarası Kukla Birliği (UNIMA) Bursa Şubesi ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle Osmanlı'nın Bursa'yı fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir projeye daha imza attı.

BURSA (İGFA) - Hayata geçirilen 'Karagöz: Hayal İçinde Hayal' projesi kapsamında Karagöz Müzesi'nde eğitim alan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları eserlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Merinos Müze Galeri Alanı'nda gerçekleşen sergi açılışının ardından yine öğrencilerin hazırladığı gölge oyunu sahneye taşındı. İcra edilen gölge oyununa okulun müzik bölümü öğrencileri de enstrümanlarıyla renk kattı.

Etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Numan Çakır'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, UNIMA Türkiye Bursa Şubesi Başkanı Seçkin Güneş, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Remzi Ayaz, Karagöz sanatçıları Tayfun Özeren, Osman Ezgi ve Bülent Sezen, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Numan Çakır, hayata geçirilen proje ile Bursa'nın en önemli değerlerinden Karagöz'ün öğrenciler tarafından yeniden yorumlanmasının çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin değerlerini gelecek nesillere taşıyan projelere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Vekili Çakır, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

UNIMA Türkiye Bursa Şubesi Başkanı Seçkin Güneş de eğitimler için bir araya geldiklerinde öğrencilerin heyecanı ile motive olduklarını söyleyerek Bursa gibi kadim bir şehrin mihenk taşı olan Karagöz'ün öğrenciler tarafından hem sergi hem de oyun ile sahneye koyulmasının çok değerli olduğunu söyledi.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Remzi Ayaz ise öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi ve UNIMA Türkiye Bursa Şubesi katkılarıyla Karagöz sanatını öğrenip yeni tasvirler ortaya koyduklarını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi gezdi ve sahnelenen Karagöz Gölge Oyunu'nu izledi. Etkinlik sonunda Başkan Vekili Numan Çakır ve Büyükşehir yöneticileri tarafından öğrenciler ve projede emeği geçenlere hediye ve katılım belgeleri takdim edildi.