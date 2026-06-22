Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hüdavendigar Kent Parkı içerisinden geçen Nilüfer Çayı'nda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla çayın doğal yapısının korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte çevre temizliği ve doğal alanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Hüdavendigar Kent Parkı içerisinden geçen Nilüfer Çayı'nda kapsamlı temizlik çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarla çayın daha temiz bir görünüme kavuşması sağlanırken, su ekosisteminin korunmasına da katkı sunulması amaçlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir gelecek için çalışmaların devam edeceği belirtilerek, Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olması hedefiyle çevre odaklı projelerin sürdürüleceği ifade edildi.

???? Nilüfer Çayı artık daha temiz akacak!



Hüdavendigar Kent Parkı içerisinden geçen Nilüfer Çayı'nda kapsamlı temizlik çalışmaları tamamlandı. ????



Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir gelecek hedefiyle sürdürülen çalışmalar sayesinde çayın doğal yapısı korunurken, çevre: pic.twitter.com/tPzS4Qy7pS — Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) June 22, 2026