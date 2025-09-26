Bunlar da ilginizi çekebilir

Sporcularını kutlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Muğla’da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 3. Lig B grubu 1. Etap müsabakalarında gösterdikleri performansla ligde üst sıralarda yerlerini alan Erkek ve Kadın takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Erkek ve kadın takımlarının ayrı ayrı mücadele ettiği müsabakalarda, erkek takımı 7 maçtan 6 maçı kazanarak ligde 2. sırada yer aldı. Müsabakalarda kadın takımı ise 7 maçtan 4 maçı kazanarak ligde 6. sırada yer aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcuları, 19 ve 21 Eylül tarihlerinde Muğla’da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 3. Lig B grubu 1. Etap müsabakalarına katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi masa tenisi sporcuları, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 3. Lig B grubu 1. Etap müsabakalarına önemli bir başarıya daha imza attı.

