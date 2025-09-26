Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentin ekonomisinin lokomotifi konumundaki tekstil sektöründe çalışan emektar işçilerle bir araya geldi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil fabrikalarını ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üretimin farklı alanlarında görev yapan çalışanlarla bir araya gelerek sorunlarını ve önerilerini dinledi. İşçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Çavuşoğlu, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“ÜRETEN İNSANLARLA OMUZ OMUZA YÜRÜYEN BİR BELEDİYECİLİK”

Makinelerin başında, üretim hatlarında ve atölyelerde büyük özveriyle çalışan emekçilerin hem Denizli’nin ekonomisine hem de Türkiye’nin ihracatına önemli katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Bu değerli emekçilerimizin gayreti, şehrimizin kalkınmasının temel taşıdır.

Bir yolculuğa çıktık hep beraber, bu yolculuğumuzda birlikte bir hikaye yazmak istedik. Bu hikayenin temeli, üretenin baş tacı olduğu bir sistem. Üreten insanlarla omuz omuza yürüyen bir belediyecilik anlayışı inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu şehrin kaynaklarını sadece bu şehrin insanları için kullanmak istiyoruz, birilerini zenginleştirmek için değil, halkımızı zenginleştirmek için çalışıyoruz. Birilerinin keyfi olsun diye değil, üretenlerin mutlu olduğu bir sistem kurmak istiyoruz” dedi.

SANAYİCİLERLE SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

Ziyaret kapsamında BaySara Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Evren Özler, Atateks Genel Müdürü Musa Eskili, Doksan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özdemir ile Ladin Tekstil firma ortakları Kamil Saranlı ve Kenan Kandemir ile de görüşen Başkan Çavuşoğlu, sektöre dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çavuşoğlu, şehrin üretimine ve istihdamına katkı sağlayan firma yöneticilerine teşekkür ederek, ortaya koydukları vizyon ve destekleri için tebriklerini iletti.