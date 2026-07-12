Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez düzenlenen Sakarya Kültür Yolu Festivali, şehrin köklü mutfak mirasını yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturdu.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) projelendirdiği Lezzet Noktası seçkisinde yer alan 50 restoranda Islama Köfte'den Adapazarı Kabak Tatlısı'na, Çerkez Tavuğu'ndan Dartılı Keşkek'e, Cevizli Lokum'dan yöresel tatlara uzanan lezzet şöleni büyük ilgi gördü.

Et yemeklerinden hamur işlerine, tatlılardan süt ürünlerine uzanan bu zengin mutfak kültürü, Lezzet Noktaları aracılığıyla ziyaretçilere yalnızca yöresel tatları değil, şehrin kültürel hafızasını ve kuşaktan kuşağa aktarılan üretim geleneğini de deneyimleme fırsatı sunuyor.

'SAKARYA TÜRKİYE'NİN KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN GASTRONOMİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ'

Festivalin ev sahibi şefi ve araştırmacısı Vedat Başaran, Sakarya mutfağının yalnızca Islama Köfte ve kabak tatlısından ibaret olmadığını, farklı coğrafyalardan gelen toplulukların oluşturduğu güçlü bir gastronomi mirasına sahip olduğunu söyledi.

Adapazarı'nın tarih boyunca önemli bir geçiş noktası olduğunu belirten Başaran, göçlerle şekillenen bu çok kültürlü yapının mutfağa büyük zenginlik kattığını ifade etti. Sakarya'nın henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmemiş çok sayıda geleneksel ürüne sahip olduğunu vurgulayan Başaran, evlerde yaşatılan tariflerin restoranlarda sunulmasının gastronomi turizmi açısından büyük değer taşıdığını dile getirdi.

Sakarya'yı ziyaret edenlere coğrafi işaretli Islama Köfteyi, çarşı kültürünün önemli temsilcileri olan çorbacıları ve Adapazarı Kabak Tatlısı'nı tavsiye eden Başaran, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında oluşturulan Lezzet Noktalarının yalnızca restoranları değil, üreticileri, kooperatifleri ve yerel işletmeleri de desteklediğini söyledi.

Gastronominin doğru planlandığında üreticiden esnafa kadar tüm ekosistemi güçlendirdiğini ifade eden Başaran, yerel ürünlerin öne çıkarılmasının geleneksel tariflerin korunmasına katkı sunduğunu belirterek, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehirlerin gastronomi potansiyelini görünür kılan önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

SAKARYA'NIN HER SOFRASI FARKLI BİR KÜLTÜRÜN HİKAYESİNİ ANLATIYOR

Akademisyen ve yemek kültürü yazarı Kübra Sultan Yüzüncüyıl ise Sakarya'nın farklı kültürlerin aynı sofrada buluştuğu önemli gastronomi merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkmenlerden Çerkeslere, Gürcülerden Balkan göçmenlerine kadar birçok kültürün Sakarya mutfağına iz bıraktığını belirten Yüzüncüyıl, bu zenginliği 'farklı kültürlerin aynı sofrada buluştuğu bir ebru' olarak tanımladı. Kente gelen ziyaretçilere Adapazarı Yoğurtlusu, Ceviz Ezmesi ve coğrafi işaretli Dartılı Keşkek'i öneren Yüzüncüyıl, Lezzet Noktası Projesi'nin yalnızca restoranları değil, yerel hafızayı ve unutulmaya yüz tutmuş tarifleri de görünür kıldığını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehirlerin mutfak kültürünü ve yerel lezzetlerini öne çıkaran gastronomi yolculuğunun 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Van Kültür Yolu Festivali ile devam edeceği duyurulurken, festival kapsamında oluşturulacak Lezzet Noktaları, Van'ın köklü mutfak mirasını ve yöresel lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturacağını kaydetti.