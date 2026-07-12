Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı İsmail Türüt, Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak'ı ziyaret etti. Türüt, Düzce'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Düzce benim memleketim gibi.' dedi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Türüt, Düzce'de Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak'ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından sanatçı Türüt, Başkan Ocak ve beraberindekilerle Beyköy Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Bir süre sohbet eden heyet, ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzce'yi her zaman ayrı bir yerde gördüğünü ifade eden İsmail Türüt, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 'Düzce benim memleketim gibi. Her fırsatta gelmeye çalışıyorum.' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.