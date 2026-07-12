Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu tarafından hayata geçirilen 'İzmir - Konya Gönül Köprüsü Projesi' kapsamında İzmir'de yaşayan farklı illerin federasyon başkanları ve İzmirli gazeteciler Konya'yı yakından tanıdı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu (KONFED) tarafından 'İzmir - Konya Gönül Köprüsü Projesi' kapsamında Konya Kültür Gezisi gerçekleştirildi.

Programa İzmir'den çok sayıda federasyon ve konfederasyon başkanı ile İzmirli basın mensupları katıldı. Geniş katılımla gerçekleştirilen organizasyon, Konya ile İzmir arasında sosyal, kültürel ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesine önemli katkı sundu. Program kapsamında katılımcılar Konya'nın tarihi, kültürel ve medeniyet mirasını yakından tanırken, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen şehircilik ve yerel yönetim çalışmalarını da yerinde inceleme imkânı buldu.

BAŞKAN ALTAY İZMİR'DEN GELEN STK BAŞKANLARI VE GAZETECİLERLE BULUŞTU

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, programın ikinci gününde Akyokuş Kasrı'nda İzmir'den gelen Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ve gazetecilerle bir araya geldi.

Konya'nın kadim bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Altay, 'Ziyaret ettiğiniz Çatalhöyük, UNESCO tarafından dünyanın ilk şehri kabul ediliyor. Bu tarihten itibaren Konya, her dönemde Anadolu'da hüküm süren medeniyetin en önemli şehirlerinden birisi olmuştur. Ziyaret ettiğiniz birçok mekan Selçuklulardan kalma medreseler, camiler ve diğer eserlerden oluşuyor. Konya tarımsal üretimde sadece buğdayda arpada değil; mısır, şeker pancarı, ayçiçeği olmak üzere birçok üretimde Türkiye'de en çok üretim yapan şehir. Ayrıca büyükbaş hayvan varlığında, küçükbaş hayvan varlığında ve kanatlı hayvan varlığında da 1. ve 2. sırada. Yani Konya sadece kendisi için değil ülkemiz için üreten bir şehir' ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR KOORDİNELİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Başkan Altay, Konya'nın belediyeciliğinin bir gelenek olduğunu belirterek, 'Onun için biz 'Konya Modeli Belediyecilik' diye akademisyenlerle bir çalışma yaparak bunu literatüre geçsin diye de ortaya koyduğumuz bir markaya dönüştürdük. Herhalde tüm Türkiye'de merkezi hükümetle ve siyasette ilçelerle en koordineli çalışan şehir Konya'dır. Özellikle merkez ilçelerimizle koordinasyonumuz çok yüksek. Merkezi hükümetle çok iyi çalışmalar yürütüyoruz. Bu da Konya'ya hizmet olarak yansıyor' dedi.

Özellikle iki konuda önemli çalışmalar yürüttüklerine değinen Başkan Altay, 'Birincisi şehir merkezindeki tarihi alanın yeniden ortaya çıkarılması. Bu projemizin ismine de Darülmülk dedik. Çünkü Selçuklular başkentlerine Darülmülk ismini vermişler. İkinci konu da raylı sistem yatırımları. Şu anda Konya'nın mevcut kullandığı tramvay hattının uzunluğu 27 kilometre. Bu yıl içinde yaptığımız raylı sistem uzunluğu yaklaşık 54 kilometre. Yani birin yanına iki daha koymuş olacağız. İnşallah yapacağımız yeni raylı sistem hatlarıyla yaklaşık 114 kilometrelik bir raylı sisteme kavuşmuş olacağız.'

'GELEN MİSAFİRLERİMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE KARŞILAMAYA GAYRET EDİYORUZ'

Konya'nın ilk kez gelenleri etkileyen bir şehir olduğuna değinen Başkan Altay, 'Konya'ya gelenler Konya'dan etkileniyorlar. Umarım siz de etkilenmişsinizdir. Bize iki şey söyleniyor; birincisi çok temiz bir şehir, pırıl pırıl. İkincisi burada bir dinginlik, sakinlik var diyorlar. O da Hazreti Mevlana'dan şehrimize kalma bir mirastır. Onun burada varlığı yılda yaklaşık 3,5 milyon kişinin Hazreti Mevlana'yı ziyaret edip Konya'ya gelmesine vesile oluyor. Biz de hem bir eski başkentin fertleri olarak hem de Hazreti Mevlana'nın hemşehrileri olarak gelen misafirlerimizi en güzel şekilde karşılamaya gayret ediyoruz. İnşallah güzel bir iki gün geçirmişsinizdir. Sizi misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Değerli Mehmet Aydoğan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeğinizden, gayretinizden dolayı sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle' ifadelerini kullandı.