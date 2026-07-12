Eskiizmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure programı, siyaset, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Eskiizmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure programı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Birlik ve beraberlik ruhunun ön plana çıktığı programa Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay, Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, MHP Karabağlar İlçe Başkanı İdris Gürkan Öztürker, AK Parti il ve ilçe teşkilatı temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda kurulan aşure kazanlarından vatandaşlara ikramda bulunulurken, konuşmalarda Muharrem ayının manevi iklimine vurgu yapılarak birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi. Farklı siyasi görüşlerden isimlerin aynı etkinlikte bir araya gelmesi de dikkat çekti.

Dernek yönetimi, programa katılarak destek veren protokol üyeleri, iş insanları, dernek üyeleri ve tüm misafirlere teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca kısa süre önce hayatını kaybeden Hacı Üzeyir Ay ile İbrahim Şener de dualarla anıldı.

Yoğun ilgi gören aşure programı, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesi ve hemşehrilerin sohbetleriyle sona erdi.