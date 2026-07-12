Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Alaşehir ilçesindeki Fatih Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin ton asfalt kullanılacak çalışma ile yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapısı yenilenen Alaşehir Fatih Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başlandı. Mevcut zeminin güçlendirilmesinin ardından gerçekleştirilen asfalt çalışmasının kısa sürede tamamlanarak yolun vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muhammer İbişoğlu, İstasyon Mahallesi ile Adnan Menderes Bulvarı arasında, demiryolu hattı içerisinde kalan Osmanlar Caddesi'nde altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığını ve yolun ulaşıma açıldığını belirtti. İbişoğlu, 'Hemzemin geçit ile Yeni Mezarlık yolu arasında bulunan 2 bin 300 metrelik güzergâhta mevcut zemini freze yöntemiyle iyileştiriyoruz. Ardından yaklaşık 3 bin ton asfalt kullanılarak binder ve aşınma tabakalarının serimini gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımıza verdiği desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum. Yapılan asfalt çalışmasının ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.