Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Muharrem ayı vesilesiyle düzenlediği aşure ikramlarının bu seferki durağı İznik oldu.
BURSA (İGFA) - BURFAŞ ekipleri tarafından eski belediye binası önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulunulurken, programa İznikliler yoğun ilgi gösterdi.
Muharrem ayının manevi ikliminde bir araya gelen vatandaşlar, aşurenin bereketini ve paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşadı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede sürdürdüğü aşure ikramları, 15 Temmuz akşamına kadar devam edecek. Program kapsamında Yenişehir Meydanı, Demirtaş Meydanı, Tarihi Ulu Cami önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da vatandaşlara aşure ikramı yapılacak.
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