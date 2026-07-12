Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezindeki dereler ve sulama kanallarında yürüttüğü kapsamlı temizlik çalışmalarıyla su akışını sağlıklı hale getiriyor, kötü koku ve çevre kirliliğini önlüyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve çevre sağlığını korumak adına çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezinde de derelerde çevre kirliliği ve koku problemlerinin önüne geçmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Bozköy Deresi, Safran Deresi, Akmescit Deresi ve Tabak Deresi'nin çeşitli noktalarında temizlik çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Barbaros ve Kuşlubahçe mahallelerinden geçen DSİ'ye ait sulama ve kurutma kanallarında da seferberliğini sürdürüyor.

ÇALIŞMALAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz, MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay ile birlikte Safran Deresi ve Bozköy Deresi'nde yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

Safran Deresi üzerinde yapılan çalışmalar hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz'e detaylı teknik bilgiler veren Daire Başkanı Recep Günay, bölgedeki planlamayı aktardı.

'ATATÜRK KENT PARK'IN KEYFİNİ ÇIKARABİLECEKLER'

Atatürk Kent Park içindeki bin metrelik hat üzerinde özel bir çalışma yürüttüklerini belirten Daire Başkanı Günay, 'Geriden kapalı kesit geliyor. Geride kalan kısımlarda da menfez içi temizliklerimizi yaptık. Kent Park içindeki su tahliyesini de Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ile beraber yapacağız. Tahliyenin ardından da buradaki temizlik çalışmamızı Kent Park'ın sonuna kadar tamamlayacağız. Çalışmaya başlamamızla birlikte 3-4 gün içinde Kent Park'ın sonuna kadar temizliği tamamlamış oluruz. Vatandaşlarımız da sonrasında rahat bir şekilde Atatürk Kent Park'ın keyfini çıkarabilecekler' ifadelerini kullandı.

DERE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Kent merkezinde yürütülen tüm dere temizlik çalışmalarını anlatan Daire Başkanı Recep Günay, 'Besim Başkanımızın talimatıyla merkez derelerimizde temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Bozköy Deresi, Safran Deresi, Akmescit Deresi ve Tabak Deresi'nde çeşitli noktalarda temizlik çalışması yapıyoruz. Ayrıca Barbaros ve Kuşlubahçe mahallelerinden geçen DSİ'nin sulama ve kurutma kanallarında da temizlik çalışmalarımız devam ediyor. İlimiz merkezinde yaptığımız bu çalışmalarla su akışlarını temiz hale getirip vatandaşlarımızın koku ve benzeri olumsuz durumlardan etkilenmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz' şeklinde konuştu.