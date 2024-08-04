Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye ’de eğitimler sona erdi.Sakarya’nın gençleri 4 farklı dalda, 4 hafta boyunca sinemadan tarihe, doğadan sanata kadar birçok dalda teorik ve pratik eğitimler aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Atölye’de eğitimler sona erdi.

Atölyede; Yerinde Tarih, Doğa Tutkunları, Geleneksel Sanatlar ve Sinema Atölyesi derslerindealanında uzman isimler tarafından 4 hafta boyunca gençlere teorik ve pratik eğitimler verildi.

Gençlerin yaz aylarını daha verimli geçirmesi için düzenlenen Genç Atölye eğitimlerinde son hafta dersleri yapıldı. Sinema atölyesinin son dersinde sinema yazarı Enver Gülşen, gençlere “Özgürlük Sorumluluk ve Sinema” konuları üzerinden söyleşi gerçekleştirdi.

Ayrıca atölyenin ilk dersinde başlatılan serbest yazı yarışmasında başarı elde eden öğrencilere ödülleri takdim edildi.Geleneksel Sanatlar atölyesinde ise son hafta çini ve rika sanatında hünerler sergilendi.