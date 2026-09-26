Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesinde basın toplantısı, Shangri-La Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - 57 yıl aradan sonra bugünü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yeniden düzenlenecek olan Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın detaylarının paylaşıldığı toplantıya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ katıldı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen federasyon ve kurum yetkilileri, organizasyonun kapsamı, hazırlık süreci ve yağlı güreş geleneği açısından taşıdığı öneme ilişkin bilgiler paylaştı.

'YAĞLI GÜREŞİN GELENEKSEL RUHUNU CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'YLA YAŞATACAĞIZ'

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın yeniden düzenlenmesinin yağlı güreş açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Federasyon olarak göreve geldiğimiz 2022 yılından bu yana yağlı güreşin heyecanını sezonun tamamına yaymak için önemli adımlar attık. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni kurarak Kırkpınar sonrasında düşen ilgiyi yeniden canlı tuttuk ve bugün ligimiz kurumsal, kabul görmüş bir yapıya ulaştı.

Ancak güreşseverlerden gelen önemli bir talep daha vardı. Yağlı güreşin geleneksel yapısına daha uygun, puanlamanın olmadığı ve yenişle sonuçlanan özel bir organizasyon. Çok sayıda sporcunun yer aldığı lig formatında bunu gerçekleştirmek teknik olarak mümkün değildi. Bu nedenle elit sporcuların, sınırlı sayıda katılımcıyla mücadele edeceği ve manevi değeri yüksek bir organizasyon fikri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası tam da bu anlayışın sonucu olarak hayata geçti. 8 başpehlivan, 84 pehlivanın mücadele göstereceği rekabetin ve yenişin ön planda olduğu bu özel organizasyonun en önemli taraflarından biri de Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilmesi. Bu, hem yağlı güreşimiz hem de sporcularımız açısından son derece kıymetli ve gurur verici.

Organizasyonumuzu himayeleriyle taçlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Dünya Etnospor Birliği Başkanımız Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'a, Toplu Konut İdare Başkanımız Mustafa Levent Sungur'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Yönetimi Genel Müdürümüz Mehmet Akif Küçükdağ'a organizasyona sunduğu desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum.'

KÜÇÜKDAĞ: 'ATA SPORUMUZU İSTANBUL'DA VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ, organizasyonun Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekerek, 'Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Yağlı Güreş Kupası ile ata sporumuzu İstanbul'da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yalnızca bir yeşil alan değil; sporun, kültürün, geleneksel sanatların ve sosyal yaşamın bir araya geldiği büyük bir yaşam alanıdır' dedi.

Organizasyon için yaklaşık 15 günde tamamlanan 5 bin kişilik tribünlerin hazırlandığını belirten Küçükdağ, 'Alanımız 300 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip. 4 bin araçlık otoparkımız bulunuyor, toplu taşımayla gelen vatandaşlarımız için de ring araçları hizmet verecek. Çocuklarımız için oyun alanları, gençlerimiz ve sporseverlerimiz için basketbol, futbol ve tenisten oluşan 36 saha, ailelerimiz için 136 kamelya bulunuyor. Vatandaşlarımız yağlı güreşlerin ardından da Millet Bahçesi'nin kültürel ve sosyal imkânlarından faydalanabilecek' ifadelerini kullandı.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.