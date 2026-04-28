Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcuları, 26 Nisan'da Çanakkale'de düzenlenenTroya Maratonu'nda ter döktü.
SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcuları, Çanakkale'de düzenlenen Troya Maratonu'na damga vurdu. 27 farklı ülkeden binlerce sporcunun katıldığı yarışlarda, Büyükşehirli sporcular şampiyonluk ve dereceler elde etti.
Dört farklı kategoride gerçekleşen yarışlarda, maraton kategorisi35-39 yaş grubunda Necati Aktaş ve 65-69 yaş grubunda Ali Turan yarışları şampiyon olarak tamamladı. Yarı Maraton 40-44 yaş grubunda Cengiz Han ikinci olurken, 6 kilometre yarışlarında Mert Metin genel klasmanda ikinciliği elde etti.