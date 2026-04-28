Dört farklı kategoride gerçekleşen yarışlarda, maraton kategorisi35-39 yaş grubunda Necati Aktaş ve 65-69 yaş grubunda Ali Turan yarışları şampiyon olarak tamamladı. Yarı Maraton 40-44 yaş grubunda Cengiz Han ikinci olurken, 6 kilometre yarışlarında Mert Metin genel klasmanda ikinciliği elde etti.

27 farklı ülkeden 4 bini aşkın sporcunun katıldığı yarışlarda, temsilcilerimiz sergilediği performansla farklı kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcuları, Çanakkale'de düzenlenen Troya Maratonu'na damga vurdu. 27 farklı ülkeden binlerce sporcunun katıldığı yarışlarda, Büyükşehirli sporcular şampiyonluk ve dereceler elde etti.

