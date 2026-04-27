Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı medya organlarına yönelik sert ifadeler içeren bir açıklama yaptı. Soylu, uzun süredir kendisine karşı “iftira kampanyası” yürütüldüğünü savundu.

Soylu açıklamasında, “Yıllardır, Allah’tan korkmadan şahsıma yönelik iftira kampanyalarınızı devam ettiriyorsunuz” ifadelerini kullanarak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. İnanç vurgusu yapan Soylu, iftira ve zan kavramlarının İslam’da ağır bir şekilde kınandığını belirtti.

Bir milletvekilinin, bakanlığı dönemine ilişkin yönelttiği sorulara verilen yanıtların çarpıtıldığını savunan Soylu, söz konusu cevapların devam eden bir soruşturma kapsamında, yalnızca somut sorularla sınırlı şekilde verildiğini ifade etti. Yapılan haberlerin ise “çarpıtma, yalan ve iftira” içerdiğini dile getirdi.

Soylu, bazı yayın organlarının aynı ifadelerle haber yapmasını eleştirerek, bunun “tek merkezden koordine edilen sipariş haberler” olduğunu iddia etti. Açıklamasında, “Devletin dini adalettir. Bir masumun canı hepimizden ve tüm makamlardan daha azizdir” ifadelerine yer verdi.

Yürütülen soruşturmanın kapsamına da değinen Soylu, sürecin yalnızca doğrudan sorumlularla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, “İhmal edilen her nokta dahil olmak üzere, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla yürütülmelidir” dedi.

Açıklamasının sonunda ise Soylu, eleştirilerini sürdürerek, “Öteki dünyada hesabınız ağır olacaktır. Allah doğruların yanındadır” ifadelerini kullandı.