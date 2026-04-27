486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan 2. Mesir Uluslararası Açık Satranç Turnuvası tamamlandı. 16 ülkeden 230 sporcunun hamle yaptığı turnuvanın şampiyonu, Azerbaycanlı sporcu Vugar Rasulov oldu. Rasulov, şampiyonluk kupasının yanı sıra 140 bin TL'lik büyük ödülü de kazandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle Saruhan Otel'de gerçekleştirilen turnuvada sekiz gün boyunca strateji ve zeka dolu bir mücadele sergilendi.

Zorlu maratonda ikinciliği Rusya'dan Nikita Afanasiev, üçüncülüğü ise İsveç'ten Vitaly Sivuk elde etti. Turnuvanın Ferdi Zeyrek, Gülşah Durbay ve Güney Temiz anı ödüllerini Gülşah Durbay'ın babası Osman Durbay, Güney Temiz'in annesi Zekiye Temiz, babası Mustafa Temiz ve ağabeyi Manisa Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz verdi.

Kazanan diğer sporculara ise ödüllerini Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Can Çömez, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Turnuva Koordinatörü Olcay Nalbant, Turnuva Koordinatörü ve CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Erdem Nalbant, Manisa Büyükşehir Belediyesi Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Gencay Genç, Emekli Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Çağatay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Volkan Sert, Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hakyol ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Murat Kul verdi.

'ZEKANIN VE STRATEJİNİN ZİRVESİ'

​Ödül töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını ileterek sözlerine başladı.

Kayabaş, 'Kadim Mesir Festivali'ni zekanın zirvesi olan satrançla taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu turnuva, sınırları aşan dostlukların bir nişanesidir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak spora, sporcuya ve akılcı bir geleceğe verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz' dedi.

​TSF Onursal Başkanı Gülkız Tulay ise organizasyonun başarısına dikkat çekerek, 'Belediye personelinden kurum amirlerine kadar herkesin bu havayı soluduğunu hissettim. İşte gerçek destek budur. Böylesine kaliteli bir turnuvayı ülkemize kazandırdıkları için tüm ekibe teşekkür ediyorum,' ifadelerini kullandı.

​ANLAMLI ANI ÖDÜLLERİ

​Turnuva kapsamında düzenlenen anı ödülleri, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

​Ferdi Zeyrek Anı Ödülü: En iyi ELO performansı gösteren Manisalı sporcu Çağan Kurular'a verildi.

​Gülşah Durbay Anı Ödülü: En çok ELO puanı kazanan kadın sporcu Nilufar Yakubbaeva'nın oldu.

​Güney Temiz Anı Ödülü: En çok ELO puanı kazanan erkek sporcu Çağan Kurular'a takdim edildi.