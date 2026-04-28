Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türk Telekom arasındaki iş birliğiyle; Nesine 2. ve 3. Lig heyecanı Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu ile futbolseverlerle buluşacak

İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmalarının Tivibu platformu üzerinden futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı.

Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle duyurulan bu iş birliği kapsamında, Nesine 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının yanı sıra Kadın A Millî Takımı ile Ümit Millî Takımı müsabakaları da gelecek sezonda Tivibu Spor'da izleyiciyle buluşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, iş birliğinin kapsamı ve Türk futboluna sağlayacağı katkılar paylaşıldı. Anlaşma kapsamında liglerin görünürlüğünün artırılması ve kulüplerin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu; anlaşmanın bu yıl Nesine 2. ve 3. Lig play-off karşılaşmalarıyla başlayacağını, müsabakaların önümüzdeki 1 yıl boyunca, Türk Telekom'un spor kanalı Tivibu Spor ve sosyal medya platformu YAAY üzerinden futbolseverlerle buluşacağını söyledi.

YAAY'DA CANLI YAYINLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan teknoloji bilgi birikimini hayatın her alanına aktaran Türk Telekom'un yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay, Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de her hafta oynanan iki mücadeleyi uygulama üzerinden canlı yayınlamaya devam edecek.

Şehrin takımını destekleyen ve üst lig yolunda mücadelelerini canlı takip etmek isteyen taraftarlar, yeni nesil yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay'dan maçları canlı olarak takip edebilecek.