Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıklayarak, 'Bu kararı kulübün geleceği için aldık' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe camiasına yönelik yayımladığı açıklamada, görev süreci ve alınan olağanüstü kongre kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saran, göreve geldikleri günden bu yana camianın beklentilerine karşılık vermek ve kulübü yeniden başarı hedeflerine taşımak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Süreç boyunca ayrıştırıcı bir dilden uzak durduklarını ve tüm odağın kulübün başarısı olduğunu vurguladı.

Sezon boyunca bazı kararları şampiyonluk mücadelesine zarar vermemek adına ertelediklerini belirten Saran, gelinen noktada sürecin daha fazla ötelenmesinin doğru olmayacağı kanaatine vardıklarını söyledi.

Bu doğrultuda, camiaya verdikleri söz gereği 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını duyuran Saran, kararın Fenerbahçe'nin önünü açmak ve yeni bir döneme zemin hazırlamak amacı taşıdığını ifade etti. Açıklamasında kulüp başkanlığının bir makamdan ziyade sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu vurgulayan Saran, Fenerbahçe'nin kişilerin değil camianın ortak değeri olduğunu belirterek, yeni dönemde göreve talip olacaklara da birlik ve kulübü büyütme çağrısında bulundu.