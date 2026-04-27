İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Nisan E-Muhtırası'nın Türkiye'de demokrasiye yönelik vesayetçi bir müdahale girişimi olduğunu belirterek, millet iradesinin bu süreçte kararlılıkla korunduğunu ifade etti.

ANKARA (İGFA) - 27 Nisan E-Muhtırası ile ilgili paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, söz konusu sürecin millet iradesini baskı altına almaya yönelik vesayetçi bir yaklaşımın örneklerinden biri olarak hafızalarda yer aldığını ifade etti.

Bakan Çiftçi, paylaşımında, geçmişte Türkiye'de siyasetin çeşitli müdahale girişimleriyle yönlendirilmek istendiği, milli iradenin ise bu süreçlerde sandık ve demokratik mekanizmalarla korunmaya çalışıldığı vurgulandı. Demokrasiye sahip çıkıldığını belirten açıklamada, seçilmiş iradenin geri adım atmadığı ve toplumun iradesini koruma yönünde duruş sergilediği ifade edildi.

Paylaşımda ayrıca Türkiye'nin bugün geldiği noktada kendi hedeflerini belirleyen, bölgesinde etkili ve güçlü bir ülke konumuna ulaştığının altını çizen Bakan Çiftçi, bu sürecin demokrasi ve milli irade vurgusuyla şekillendiği kaydetti.