Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Yusuf Efe Gündüz, 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde Zonguldak Çaycuma'da düzenlenen Çaycuma Duatlonu Türkiye Kupası finallerinde birincilik elde etti.

ORDU (İGFA) - Ordu Paratriatlet erkekler kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu, koşu ve bisiklet etaplarından oluşan zorlu parkurda sergilediği performansla rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesine çıktı. Yarış boyunca temposunu koruyan Gündüz, güçlü finişiyle dikkat çekti.

Elde ettiği bu sonuçla hem kulübünü hem de Ordu'yu gururlandıran Yusuf Efe Gündüz, para sporları alanındaki başarılı yükselişini sürdürdü.