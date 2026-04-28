Konya'da Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Ortaokullar Arası Kardeşlik ve Dostluk Futbol Turnuvası' büyük bir katılımla başladı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi öncülüğünde 2019 yılında başlatılan ve bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvada müsabakalar 27 Nisan-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yoğun ilgiyle gerçekleştirilen organizasyona, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nihat Gün Futbol Sahası ev sahipliği yapacak.

Karatay ilçesinden toplam 23 takım ve 414 sporcunun katıldığı organizasyon, öğrencilerin hem sportif gelişimlerine katkı sağlamayı hem de kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi hedefliyor. Turnuva boyunca her gün 5 maç oynanacak ve toplamda 23 karşılaşma gerçekleştirilecek.

Turnuva süresince sporseverler heyecan dolu karşılaşmalara tanıklık ederken, genç yetenekler de kendilerini gösterme fırsatı bulacak. 9 farklı hakemin görev alacağı organizasyonda sporcular dostluk ve fair-play ruhu çerçevesinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

KILCA: GENÇLERİMİZİN SPORTİF GELİŞİMLERİNİ DESTEKLİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvanın gençler açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek ilçede sportif faaliyetleri desteklemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Hasan Kılca, bu tarz etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: 'Çocuklarımızın sporla iç içe olması hem fiziksel hem de sosyal gelişimleri açısından son derece kıymetli. Bu turnuvayı, adından da anlaşılacağı üzere kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştiren çok önemli bir organizasyon olarak görüyoruz. 23 takım ve 414 evladımızın bu güzel organizasyonda yer alması bizleri son derece mutlu ediyor. Sahada rekabet olacak ama kazanan her zaman dostluk olacak. Bizler Karatay Belediyesi olarak sadece altyapı hizmetleriyle değil, gençlerimizin hayatına dokunan sosyal ve sportif projelerle de onların yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm sporcularımıza müsabakalarda başarılar diliyorum.'