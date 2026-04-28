EBBL'de E Grubu'nu 8 maçta 7 galibiyetle lider tamamlayan Ağrı Gençlik ve Spor Kulübü, ilk yılında playoff'a kalarak kent spor tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Ağrı Gençlik ve Spor Kulübü, E Grubu'nu lider tamamlayarak playoff'a yükseldi.

Ağrı'nın ilk basketbol takımı olarak ligde yer alan kulüp, ilk sezonunda ortaya koyduğu performansla hem grubun zirvesine çıktı hem de şehirde büyük bir heyecan oluşturdu.

Ağrı ekibi, 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan topladı. Rakip potalara 645 sayı bırakan takımımız, potasında 475 sayı gördü ve 170 sayı averajıyla grubun en başarılı ekibi oldu.

HEDEF BİR ÜST LİG

Ağrı Gençlik ve Spor Kulübü, grubundaki son karşılaşmada Erzincan temsilcisini 91-51 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini tescilledi.

E Grubu puan tablosunda Ağrı Gençlik 15 puanla ilk sırada yer alırken, Bağlar Belediye 14 puanla ikinci, Spaceacademy ise 13 puanla üçüncü sırada kaldı. Ardahan Gençlik ve Cankent Spor ise 9'ar puanla grubu tamamladı. Bu sonuçlarla playoff biletini alan Ağrı temsilcisinde gözler Mayıs ayında oynanacak kritik müsabakalara çevrildi.

Şehri başarıyla temsil eden sporcular ve teknik heyet tebrik edilirken, takımın yeni hedefi bir üst lige yükselmek oldu