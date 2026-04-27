İSTANBUL (İGFA) - Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 22-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Bingöl, Erzurum ve Ağrı çevresinde meydana gelen depremlere ilişkin bir değerlendirme paylaştı.

Açıklamada, 26 Nisan 2026 saat 08:01'de Güzgülü-Yedisu/Bingöl yakınlarında gerçekleşen 4,3 büyüklüğündeki depremin, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğu kesiminde yer alan Yedisu Segmenti üzerinde ve sığ odaklı olarak meydana geldiği belirtildi. Yedisu Segmenti'nin uzun süredir büyük deprem üretmemiş olması nedeniyle sismik boşluk olarak değerlendirildiği ifade edilirken, bu tür tekil depremlerin doğrudan 'büyük deprem öncüsü' olarak yorumlanmaması gerektiği vurgulandı. Bununla birlikte bölgedeki sismik hareketliliğin dikkatle izlendiği kaydedildi.

Erzurum-Pasinler çevresinde 26 Nisan 2026'da meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki deprem ile Ağrı-Patnos'ta 22 Nisan 2026'da kaydedilen 4,5 büyüklüğündeki depremin ise Yedisu Segmenti üzerinde olmadığı, ancak Karlıova üçlü eklemi çevresindeki geniş deformasyon alanı içinde bölgesel tektonik hareketliliğin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesiminde aktif tektonik süreçlerin sürdüğü ifade edilerek, bölgedeki deprem aktivitesinin 7/24 izlendiği bildirildi.

