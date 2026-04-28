61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, kıyasıya mücadelelere sahne olan etapların ardından 30 Nisan Perşembe günü koşulacak Patara - Kemer etabıyla devam edecek.

ANTALYA (İGFA) - 23 takım, 27 ülkeden 161 bisikletçinin mücadele ettiği TUR 2026, 8 etap boyunca yalnızca sportif rekabeti değil, Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini de uluslararası yayın ağıyla dünya sahnesine taşımaya devam ediyor.

30 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek Patara - Kemer etabı, 14.30 - 16.30 saatleri arasında TRT Spor ve Eurosport ekranlarından canlı yayınlanacak ve uluslararası yayın ağıyla dünya genelinde izleyiciyle buluşacak.

5. ETAP: PATARA - KEMER (180,7 KM)

30 Nisan Perşembe günü koşulacak 5. etap, 180,7 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Patara'dan 11.35'te start alacak etap, Kemer'de sona erecek.

Akdeniz kıyılarının büyüleyici manzarası eşliğinde başlayacak etap; Patara çıkışının ardından Kaş ve Kalkan hattında ilerleyerek zorlu bir parkur yapısıyla sporcuları karşılayacak. Etabın ilk bölümünde yer alan 2. kategori tırmanış, pelotonu erken safhalarda zorlayarak yarışın temposunu belirleyecek ilk kritik nokta olacak.

Yarışın 82. kilometresinde yer alan sprint kapısı, sprinterler için önemli bir hedef sunarken, etap boyunca dalgalı profil mücadeleyi sürekli diri tutacak. İlerleyen kilometrelerde konumlanan Türkiye Güzellikleri Sprint Kapısı'nın ardından, parkurun ikinci yarısında sporcuları bekleyen ikinci tırmanış kapısı, etabın kazananı üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.

Tırmanışların ardından Kemer'e doğru uzanan bölümde tempo yeniden şekillenirken, uzun ve yıpratıcı parkur, etap sonuna doğru farkların açılmasına zemin hazırlayacak. Son kilometrelerde nispeten daha akıcı bir profil sporcuları beklerken, günün genel yorgunluğu finiş mücadelesinin kaderini belirleyecek. Sporcuların 16.00 - 16.30 saatleri arasında finiş çizgisine ulaşması bekleniyor.

Bu etap, TUR 2026'nın en uzun ve en zorlu parkurlarından biri olarak öne çıkarken, genel klasman mücadelesinde önemli kırılma anlarına sahne olmaya aday. Kemer finişi ise güçlü sprinterlerin yanı sıra dayanıklılığı yüksek bisikletçilerin de öne çıkabileceği farklı senaryolara açık bir mücadele sunuyor.

KEMER TUR'UN DENEYİMLİ DURAKLARINDAN BİRİ

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu rotasında daha önce Türkiye Güzellikleri Sprint Kapısı olarak yer alan Patara, 2026 yılı itibarıyla ilk kez bir etap startına ev sahipliği yaparak TUR tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

Kemer ise organizasyonun tecrübeli duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar 9 kez TUR rotasında yer alan Kemer, 5 kez etap startı, 4 kez ise finiş noktası olarak sporcuları ağırladı. 2014 ve 2021 yıllarında elde ettiği etap zaferleriyle Mark Cavendish, Kemer'de en fazla galibiyet yaşayan isim olarak dikkat çekiyor.