Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları Gürcistan’da düzenlenecek Uluslararası Seri A müsabakalarında mindere çıkacak. Temsilcilerimizden Fatih Şen Milli formayla, Umut Demirci ve Abdullah Arel ise Büyükşehir formasıyla ter dökecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları tarihlerinde Gürcistan’ın Tiflis şehrinde yapılacak olan Uluslararası Seri A müsabakalarında şehrimizi ve ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

Dünyanın her yanından

10-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona dünyanın dört bir yanından sporcular katılacak. Birbirinden zorlu müsabakalara sahne olması beklenen organizasyonda Fatih Şen +84 kilogramda Milli formayla mindere çıkacak.

Büyükşehir formasıyla

Temsilcilerimizden 84 kilogramda Umut Demirci ve 75 kilogramda Abdullah Arel Büyükşehir formasıyla ter dökecek.