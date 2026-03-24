Bölge futbolunun yükselen yıldızlarından biri olan Yenikarpuzlulu forvet Burak Yılmaz, kariyerinde dev bir adım atarak şampiyonluk mücadelesi veren Beylikdüzü SK'ya imza attı. Sezonun ilk yarısında Edirne 1922 FK formasıyla sergilediği skorer kimlik, onu transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1922 FK formasıyla fırtına gibi esen başarılı golcü Burak Yılmaz, ligin favori ekiplerinden Beylikdüzü SK ile el sıkıştı. 10 maçta 5 gol kaydederek dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu, artık Beylikdüzü'nün şampiyonluk hedefleri için ter dökecek.

Bölge futbolunun yetenekli ismi Burak Yılmaz, transfer döneminde bombayı patlattı. Sezonun ilk yarısında sergilediği performansla ligin 'en tehlikeli forvetleri' arasına adını yazdıran Yenikarpuzlulu oyuncu, şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Beylikdüzü SK'nın yolunu tuttu.

GOL MAKİNESİ FORMUNU KORUYOR

Sezonun ilk devresini Edirne 1922 FK'da geçiren Burak Yılmaz, çıktığı 10 resmi karşılaşmada 5 kez fileleri sarsarak takımının en önemli hücum silahı oldu.

Maç başına 0.5 gol ortalamasıyla oynayan başarılı forvet, sadece golleriyle değil, oyun içindeki hareketliliği ve kritik anlarda aldığı sorumlulukla da teknik ekiplerin radarındaydı.

Beylikdüzü SK'nın, şampiyonluk yolunda hücum hattını güçlendirmek adına gerçekleştirdiği bu hamle, ligdeki rakipleri arasında 'dengeleri değiştirecek transfer' olarak nitelendiriliyor. Burak Yılmaz'ın yeni takımında da aynı etkili performansını sürdürmesi ve Beylikdüzü ekibinin kupa hedefine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.