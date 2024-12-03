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Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yayınladığı mesajla sporcularını kutladı. Mesajda, “Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Gazi Yarı Maratonunda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Maraton kapsamında koşulan 10 kilometre koşularında ise Büyükşehirli sporcular İsa Yardımcı üçüncü olarak kürsüye çıktı.

24 farklı ülkeden 142, Türkiye'den ise 973 sporcunun katıldığı yarışlarda Büyükşehirli sporculardan Ali Turan, 60-64 yaş kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.