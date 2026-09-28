Büyükşehir'in Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Hendek Turnalık, Çiğdem ve Beşoluk Yaylası Parkuruyla devam etti. Profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte doğa tutkunları, sisli havaya ve yağmura aldırış etmeden Sakarya'nın sonbahar güzelliklerini keşfetti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri devam ediyor.

Doğa tutkunları bu kez Hendek'te yer alan Turnalık, Çiğdem ve Beşoluk Yaylası parkurunda bir araya geldi.

130 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte doğaseverler, sisli ve yağışlı havaya rağmen parkuru tamamladı. Profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte katılımcılar, zaman zaman etkisini artıran yağışa ve sisli havaya aldırış etmeden doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Doğaseverler bir yandan spor yaparken diğer yandan Sakarya'nın yaylalarında sonbaharın doğaya kattığı renkleri ve eşsiz manzaraları yakından görme fırsatı buldu.

Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, kasım ayı sonuna kadar Sakarya'nın farklı doğal güzelliklerinde sürdürüleceği ve her yürüyüşte doğaseverler farklı bir rotada buluşarak şehrin doğal zenginliklerini keşfedileceği kaydedildi.