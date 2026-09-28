İzmir'in ulaşım ve kent belleğinde önemli bir yere sahip Tarihi Sayaç Atölyesi'nde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konservatuvar olarak yeniden kullanıma açılacak tarihi yapıda inşaat çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi yapılarını koruyarak yeniden yaşama kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Konak'taki Tarihi Sayaç Atölyesi'nde mart ayında başlayan bakım ve onarım çalışmalarında önemli aşama kaydedildi.

1880'li yıllarda Konak-Göztepe Atlı Tramvay Hattı'nın yönetim ve işletme merkezi olarak inşa edilen, daha sonra uzun yıllar Sayaç Atölyesi olarak kullanılan tarihi yapı, çalışmaların tamamlanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı olarak hizmet verecek. Tarihi yapı ulaşım ve teknik hizmetlerin ardından bu kez sanatla yaşamaya devam edecek.

ÇATIDAN ZEMİNE KAPSAMLI BAKIM

Yaklaşık 150 yıllık yapının zaman içinde oluşan yıpranmalarının giderilmesi ve yeni kullanımına uygun hale getirilmesi amacıyla kapsamlı bir bakım ve onarım programı yürütülüyor. Çalışmalar, yapının su alan çatısının onarımıyla başladı. Çatıdaki müdahalelerin ardından duvar, tavan ve zeminlerdeki uygulamalara geçildi. Çalışma kapsamında zemin kaplamaları iyileştiriliyor, dış ve iç yüzeyler onarılıyor, ahşap doğramalar ile metal kepenkler bakım ve boya işleminden geçiriliyor, kiremitler aktarılıyor ve tüm tesisat yenileniyor. Yapının, özgün karakterini koruyan müdahalelerle yeni işlevini uzun yıllar sürdürebilecek nitelikli ve güvenli bir mekâna dönüştürülmesi hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarihi Yapılar Şube Müdürü Dilara Yöndem Kayan, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

'Tarihi Sayaç Atölyesi'nde mart ayından itibaren bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza öncelikle su alan çatının onarımıyla başladık. Çatıdaki sorun nedeniyle duvarlarda kabarmalar ve boya dökülmeleri oluşmuştu. Çatı onarımının tamamlanmasının ardından duvar, tavan ve zeminlerdeki bakım ve onarımlara devam ediyoruz. Yapının tarihsel karakterini koruyarak yeni kullanımına uygun, nitelikli bir mekân olarak geleceğe taşınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'

ÇALIŞMALAR YÜZDE 80 SEVİYESİNDE

Çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Kayan, inşaat imalatlarının yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi. Kayan, 'Hedefimiz ay sonuna kadar inşaat imalatlarını tamamlayarak elektrik ve mekanik imalatlara geçmek. Ardından yıl sonuna doğru Tarihi Sayaç Atölyesi'ni İzmirli kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz' dedi.

Tarihi yapıların korunması kadar, kent yaşamıyla yeniden ilişki kurmasının da önem taşıdığını belirten Kayan, 'Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın tarihi yapıları korurken aynı zamanda günlük yaşamın içinde, toplumla buluşan ve kamusal kullanıma hizmet eden mekânlar olarak değerlendirilmesi yönünde yaklaşımı var. Biz de Tarihi Sayaç Atölyesi'ni bu anlayış doğrultusunda yeniden işlevlendiriyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında yapının İzmirli gençlerin, çocukların sanat ve müzikle buluşabileceği, eğitim alabileceği ve zaman geçirebileceği yaşayan bir kamusal mekân olmasını hedefliyoruz' diye konuştu.