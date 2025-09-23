Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Kayseri yarı maratonunda ter döktü. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan yarışlarda temsilcilerimiz, çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları, 21 Eylül Pazar günü düzenlenen 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda ter döktü.

Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan yarışlarda, yarı maraton kategorisi65-69 yaş grubunda Ali Turan birinci, Aynı kategori 35-39 yaş grubunda Necati Aktaş ise ikinci olmayı başardı. 10 kilometre kategorisinde yarışan İsa Yardımcı 35-39 yaş grubunda ikinci olurken, Hüseyin Özkan ise genel klasmanda 13. oldu.

Yarışlarda derece elde eden sporcularla ilgili bir kutlama mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 21 Eylül Pazar günü düzenlenen 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda dereceye giren atletizm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.