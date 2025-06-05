Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcuları düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri ve Küçükler Atletizm Deneme yarışlarında ter döktü. Sakaryalı sporcular, farklı kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Atletizm pistinde gerçekleştirilen yarışlar, heyecan dolu anlara sahne olurken, temsilcilerimiz farklı kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.

3 ve 4 Haziran tarihlerinde Sakarya Atletizm pistinde gerçekleştirilenAnadolu Yıldızlar Ligi İl SeçmelerindeMusab Doğmaz 2000 metreyarışlarındabirinci olurken,800 metre yarışlarında Yusuf Selim Soydan ikinci oldu.

Bir diğer yarış olan Küçükler Atletizm Deneme yarışlarında 60 metrede Ece Naz Işık birinci ve 2015 doğumlu sporcularımızdan Bade Şimşek 800 metrede birinci yine şampiyon olmayı başardı. Aynı yarışlarda 800 metrede yarışan 2014 doğumlu Betül Sena Tercan birinci, Esila Duru Şenol ikinci, Ecem Şura Ünlü üçüncü, Zeynep Erva Karaman dördüncü, DilaÖzmat ise altıncı oldu. 1000 metrede Ahmet Enes Kasap şampiyon oldu.

Sporcularını kutlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü “İlimizde gerçekleştirilenAnadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri ve Küçükler Atletizm Deneme yarışlarında şampiyonluk ve dereceler elde eden Atletizm sporcularımıza kutlar başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.