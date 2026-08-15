Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerinde düzenlenen yoga ve fiziksel egzersiz çalışmaları, 60 yaş ve üzeri bireylerin daha hareketli, sağlıklı ve sosyal bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor.

ANTALYA (İGFA) - Yaşa ve fiziksel kapasiteye uygun tempoda gerçekleştirilen derslerde yaşlı evi üyeleri, bedenlerini zorlamadan hareket ederken günlük yaşamda ihtiyaç duydukları hareket kabiliyetlerini de destekliyor. Egzersiz programları, katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel açıdan aktif kalmalarına yardımcı olacak şekilde hazırlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri yoga ve fiziksel eğitim eğitmeni Fatma Çelik, çalışmaların temel amacının 60 yaş üzeri bireylerin günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmelerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Çelik, 'Burada 60 yaş üstü bireylerle fiziksel egzersiz üzerine çalışıyoruz. Günlük yaşam becerilerini ve yaşam fonksiyonlarını daha rahat sürdürebilmelerine yardımcı olacak egzersizler planlıyoruz. Hem zihinsel hem de bedensel olarak, yaşlarına uygun en iyi forma ulaşmalarını desteklemeye çalışıyoruz' diye konuştu.

Çelik, belediyenin tüm yaşlı evlerinde haftada bir gün, birer saat gerçekleştirilen derslerin sabit bir program yerine katılımcıların ihtiyaçları ve grubun yapısı dikkate alınarak şekillendirildiğini belirtti. Çelik, 'Neye ihtiyaç varsa grubun dinamiğine ve katılımcıların gereksinimlerine göre ders planlamasını ve programlamasını gerçekleştiriyoruz' dedi.

'HAYATTAN KEYİF ALARAK, COŞKUYLA YAŞIYORUM'

Falez Yaşlı Evi üyesi Gülben Çevik ise yaşlı evindeki etkinliklerin hayatına hareket ve mutluluk kattığını söyledi. Koro, İngilizce ve yoga çalışmalarına katıldığını anlatan Çevik, yaşlı evinde geçirdiği zamandan duyduğu memnuniyeti 'Burası harika, cennet gibi bir yer. Ben çok mutluyum. Bu yaşımı hayattan keyif alarak, coşkuyla yaşıyorum. Muratpaşa Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum' şeklinde ifade etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin Falez, Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerinde 5 yaşlı evi bulunuyor.

Yaşlı evlerinde Türk Halk Müziği koro çalışmalarından el sanatlarına, resim ve satrançtan yoga, pilates ve dansa kadar birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Hafıza ve zeka oyunları, söyleşiler, sağlık seminerleri ve kültürel etkinliklerle de 60 yaş üzeri bireylerin fiziksel ve zihinsel açıdan aktif kalmaları, sosyalleşmeleri ve yaşamın içinde daha güçlü biçimde yer almaları destekleniyor.