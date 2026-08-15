İstanbul'da yaşanan 10 günlük yelken maratonunda sıra Yat Sınıfı yarışlarına geldi. IRC 0, 1, 2, 3, 4 ve GO sınıflarındaki tekneler, İstanbul Boğazı'na uzanan final etabında büyük kupa için mücadele edecek. Organizasyonun görkemli kapanışı 16 Ağustos'ta yapılacak.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 14. TAYK-Eker Olympos Regatta'da final etabına gelindi. J70, J70 Match Race, Hareketli Salma sınıflarında geride kalan yarışların ardından gözler organizasyonun mücadele, strateji ve görsel açıdan en dikkat çekici etaplarından Yat Sınıfı yarışlarına çevrildi.

14. TAYK-Eker Olympos Regatta'nın şampiyonlarını belirleyecek son perde 16 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda açılacak.

BOĞAZ'DA GÖRSEL ŞÖLEN, EKRANDA KAPSAMLI YARIŞ DENEYİMİ

Organizasyonun geleneksel ve en görkemli etaplarından Boğaz Yarışı, 16 Ağustos saat 12.00'de başlayacak. İstanbul'un simge noktaları arasında ilerleyecek yatların oluşturacağı görüntü, yelken sporunun heyecanını kentin eşsiz atmosferiyle buluşturacak.

Boğaz Yarışı; D-Smart Spor Smart, HT Spor, Eker Süt Ürünleri YouTube kanalı ve Tribün Dergi'nin X hesabından canlı olarak yayınlanacak. 2024 Paris Olimpiyatları açılış prodüksiyonunda görev alan profesyonel ekip tarafından hazırlanacak yayında 25 kamera ve 45 kişilik ekip görev yapacak. Dinamik grafikler, 3D modellemeler ve uzman yorumlarıyla desteklenecek yayın sayesinde izleyiciler, teknelerin parkurdaki mücadelesini takip edebilecek.

TAYK-Eker Olympos Regatta, Boğaz Yarışı ile birlikte 10 günlük yelken maratonunu tamamlayacak. Rüzgârın, taktiğin ve ekip ruhunun belirleyeceği finalde, kupalar sahiplerini bulacak.