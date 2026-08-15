Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin yaz aylarını aktif ve sağlıklı geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz okulları, birbirinden farklı branşlarda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yaz boyunca düzenlenen kurslardan toplam bin 747 kişi faydalandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi, yaz döneminde spor yapmak isteyen her yaştan vatandaş için geniş bir branş yelpazesi sundu. Yüzmeden basketbola, voleyboldan futbola, tenisten taekwondoya kadar farklı alanlarda düzenlenen kurslarda katılımcılar hem spor yaptı hem de yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirdi.

13 Farklı Branşta Spor Eğitimi

Yaz okulları kapsamında; voleybol, basketbol, hareket eğitimi, taekwondo, tenis, pilates, yoga, reformer, fitness, futbol, yüzme, step-aerobik ve spor saati branşlarında eğitimler gerçekleştirildi. Yaz boyunca kurslara katılanların branşlara göre dağılımı ise şöyle oldu; Voleybol 394 kişi, Futbol 323 kişi, Yüzme 319 kişi, Taekwondo 118 kişi, Pilates99 kişi, Basketbol 92 kişi, Hareket Eğitimi 81 kişi, Tenis 80, kişi, Fitness 43 kişi, Yoga 28 kişi, Reformer (Grup) 23 kişi, Spor Saati 142 kişi ve Step-Aerobik 5 kişi. Toplam 1.747 kişi, yaz boyunca Çiğli Belediyesi'nin spor kurslarından yararlanarak farklı branşlarda spor yapma imkanı buldu.

Başkan Yıldız: 'Sporu Çiğli'nin Her Kesimi İçin Ulaşılabilir Kılmaya Devam Edeceğiz'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaz okullarının çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyalleşmeleri açısından da önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu; 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz aylarını sadece dinlenerek değil; öğrenerek, hareket ederek ve yeni arkadaşlıklar kurarak geçirmelerini istiyoruz. Bu nedenle yaz boyunca farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden çok sayıda spor branşında kurslar düzenledik. 1.747 hemşehrimizin bu çalışmalardan faydalanması bizim için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı. Sporun yalnızca belirli bir kesimin ulaşabildiği bir alan olmaması gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasını, gençlerimizin yeteneklerini geliştirmesini, yetişkinlerimizin de sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesini önemsiyoruz. Çiğli'de sporu hayatın bir parçası haline getirmek ve her yaştan vatandaşımızın spor yapabileceği imkanları artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaz boyunca emek veren eğitmenlerimize, ekip arkadaşlarımıza ve kurslarımıza katılan tüm Çiğlililere teşekkür ediyorum.'



