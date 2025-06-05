Anabilim Eğitim Kurumları öğrencisi Selin Hürmeriç, 2-5 Haziran 2025’te Portekiz’in Madeira kentinde düzenlenen Artistik Yüzme Comen Cup 2025’te solo ve figür kategorilerinde Avrupa birincisi olarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Portekiz’in Madeira kentinde 2-5 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşen Artistik Yüzme Comen Cup 2025, Türk yüzme tarihine damga vuran bir başarıya sahne oldu.

Anabilim Eğitim Kurumları öğrencisi ve milli sporcu Selin Hürmeriç, figür kategorisinde 93 rakibini geride bırakarak Avrupa birincisi oldu. Ayrıca solo kategorisinde de altın madalya kazanarak Türkiye’yi artistik yüzmede Avrupa’nın zirvesine taşıyan ilk sporcu unvanını elde etti.

Hürmeriç’in başarısında, antrenörü Öykü Halis’in disiplinli ve özverili çalışmaları büyük rol oynadı. Halis’in rehberliğinde teknik ve sanatsal performansıyla jüriden tam not alan Hürmeriç, Türkiye’ye çifte zafer kazandırdı. Anabilim Spor Kulübü Koordinatörü Hakan Çark’ın da desteğiyle genç sporcu, uluslararası alanda adını duyurdu

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, Hürmeriç’in başarısı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Selin’in Avrupa şampiyonluğu, Türk yüzme tarihinde bir ilktir ve bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Anabilim olarak öğrencilerimizi akademik, sanatsal ve sportif alanlarda çok yönlü bireyler olarak yetiştiriyoruz. Selin’in bu zaferi, vizyonumuzun en güzel kanıtıdır. Kendisini, antrenörü Öykü Halis’i ve Hakan Çark’ı yürekten kutluyorum” dedi.