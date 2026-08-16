Kayseri Şekerspor, Türk güreşinin geleceğine yön verecek modern Güreş ve Spor Salonu'nu hizmete açtı

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Şeker, Türk sporuna ve gençlerin geleceğine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı bayrağı Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda temsil eden milli sporcular yetiştiren Kayseri Şekerspor, Türk güreşindeki gücünü artıracak yeni yatırımını hayata geçirdi. Kayseri Şekerspor Kulübü bünyesinde inşa edilen modern balon sistemli Güreş ve Spor Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış törenine; Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Taha Akgül, Dünya, Avrupa ve Olimpiyat madalyalı milli güreşçi Rıza Kayaalp, Milli Takım Antrenörü Şaban Donat, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Genel Müdürü Mesut Karabulut, birim müdürleri, sporcular ve çalışanlar katıldı.

Şekerspor Kulübü Tesisleri bünyesinde 50x22 metre ölçülerinde, balon sistemli olarak inşa edilen Güreş ve Spor Salonu; 6 güreş minderi, tam donanımlı ağırlık çalışma merkezi, fitness salonu ve geniş antrenman alanlarıyla sporculara kapsamlı bir çalışma ortamı sunuyor. Salon, sporcuların teknik güreş çalışmalarının yanı sıra kuvvet, kondisyon, ağırlık ve fitness antrenmanlarını da aynı merkezde gerçekleştirmelerine imkân sağlıyor.

'Bu İmkânların Karşılığını Vermemiz Gerekiyor'

Dünya, Avrupa ve olimpiyat madalyalı milli güreşçi Rıza Kayaalp, sporculara sağlanan imkânların büyük bir sorumluluk getirdiğini belirterek, 'Eğer bize bu imkânlar sağlanıyorsa bunun karşılığını vermemiz gerekiyor' dedi. Güreşe ve ata sporuna verilen destekten dolayı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Akay ile yönetim kuruluna teşekkür eden Kayaalp, 'İnşallah bunun karşılığında güzel başarılar alırlar, şampiyonlukları kazanırlar ve ülkemize hediye ederler' ifadelerini kullandı. Milli sporcuların en büyük hedefinin Türk bayrağını göndere çekmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu vurguladı.

'Kayseri'den Avrupa ve olimpiyat şampiyonları çıkacağına inanıyorum'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Taha Akgül, yeni güreş salonunun Kayseri ve Türk güreşi adına önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Altı minderli salonun genç sporcuların yetişmesine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Akgül, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Akay ile yönetim kuruluna güreşe verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Akgül, 'Kayseri'den Avrupa ve olimpiyat şampiyonları çıkacağına inanıyorum' diyerek, tesisin Kayseri ve Türk sporuna hayırlı olmasını diledi.

'Gençlerimize sahip çıkmayı milli bir görev olarak görüyoruz'

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in Türk sporuna ve gençlere yönelik desteğini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, yeni Güreş ve Spor Salonu'nun sporcular için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Türk güreşine uzun yıllardır destek verdiklerini ifade eden Akay, sporcuların daha iyi şartlarda antrenman yapabilmeleri amacıyla salonu kısa sürede hayata geçirdiklerini belirtti. Balon salon sisteminin kullanıldığı tesise ilişkin, 'Bünyemizde çok değerli sporcularımız var. Artık onları dışarıda antrenman yapmak zorunda bırakmamak gerekiyordu. Dünyada da giderek yaygınlaşan balon salon sistemini biz de hayata geçirmek istedik ve kısa sürede bu tesis gerçekleşmiş oldu.' dedi.

Gençlere sahip çıkmayı milli bir görev olarak gördüklerini vurgulayan Akay, yapılan yatırımların en büyük karşılığının sporcuların elde edeceği başarılar olduğunu belirterek, 'Al bayrağımızın göndere çekilmesi, İstiklal Marşı'mızın dünyaya dinletilmesi ve gençlerimizin şampiyon olması bizim en büyük beklentimiz.' diye konuştu.

Kayseri Şekerspor bünyesinde yaklaşık 50 güreşçinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Akay, şampiyon sporcular Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in gençler için önemli rol modeller olduğunu ifade etti. Akay, 'İnanıyorum ki gençlerimiz sizin bıraktığınız yerden bayrağı devralacak ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek.' ifadelerini kullandı.

Yeni tesisin Türk güreşine ve Kayseri'ye hayırlı olmasını dileyen Akay, yatırımın gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve Kayseri Şeker Yönetim Kurulu'na teşekkür ederek, Güreş ve Spor Salonu'nun nice şampiyonların yetişmesine vesile olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek dua edildi. Gerçekleştirilen kurdele kesimiyle Güreş ve Spor Salonu hizmete açılırken, davetliler açılışın ardından tesisi gezerek sporcuların çalışma alanlarını inceledi. Programa katılan TRT Spor ekibi de açılıştan görüntüler aldı.

Türk güreşinin geleceğine yönelik önemli bir yatırım olarak hayata geçirilen bu yatırımın, Kayseri Şekerspor'un güçlü altyapısına katkı sunması ve genç sporcuların başarı yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını aralaması hedefleniyor.