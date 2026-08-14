Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tecde Mahallesi'nde yapımı sürdürülen spor, kültür ve gençlik kompleksi bölgeye hitap edecek. Şehit Sami Kıbrıs Caddesi üzerinde, 8 bin 200 metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis; yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu, gençlik merkezi, kütüphane ve açık spor alanlarıyla bölge sakinlerine hizmet verecek.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek proje hakkında bilgi verdi.

'Malatya spor ve kütüphaneler şehri olacak' vizyonuyla şehrin her noktasında gençlik, spor ve kültür yatırımları yaptıklarını kaydeden Başkan Er, kompleksin yalnızca Tecde'ye değil, Karakavak, Çilesiz, Bostanbaşı ve çevre mahallelere de hizmet vereceğini ifade etti.

7'den 70'e herkesin faydalanacağı tesisisin 5 bin 250 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 8 bin 200 metrekare alan üzerine inşa edildiğini aktaran Başkan Er, şunları kaydetti; 'Gençlik merkezinin birinci katında kafeterya, ikinci katında çocuklar ve kadınlara yönelik kurslar ile beceri atölyeleri, üst katında ise mahalle sakinlerinin yararlanabileceği semt kütüphanesi bulunacak. Kompleks bünyesinde ayrıca açık halı saha ve fitness alanları da yer alacak.'

Başkan Er, tesisin her yaştan ve toplumun her kesiminden vatandaşa hitap edeceğini belirterek, 'Malatya'yı spor şehri ve kültür şehri yapacağız' hedefi doğrultusunda yatırımların sürdüğünü vurguladı.

Tecde Mahallesinin kısa süre içerisinde spor, eğitim, kültür ve sosyal yaşamın bir arada olduğu modern bir komplekse kavuşacağına dikkati çeken Başkan Er, Yüzüncü Yıl Kent Parkı'na 200 metre mesafede bulunan tesisin aynı zamanda bölgeye de hitap edeceğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in hayata geçirdiği gençlik, spor ve kültür yatırımları kapsamında şehrin her noktasında gençlik merkezleri, futbol, voleybol ve basketbol sahaları, spor salonları, kütüphaneler ve yarı olimpik yüzme havuzlarının inşası sürüyor. 4 milyar liralık gençlik ve spor yatırımının yapıldığı kentte, bölgenin en kapasiteli kütüphanesi olan Şehir Kütüphanesi, haziran ayında gençlere hizmet vermeye başlamıştı.