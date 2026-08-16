Ankara'nın Keçiören ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali, Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Festivalde minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde güreşçiler er meydanına çıkarak kıyasıya mücadele etti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Dünya Güreş Birliği (United World Wrestling) ve Dünya Etnospor Birliği (World Ethnosport) iş birliğiyle düzenlenen Keçiören 3. Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali, Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Festival kapsamında minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde er meydanına çıkan güreşçiler, madalya ve para ödülüne kavuşmak için kıyasıya mücadele etti.

Üç kategoride dereceye girerek kürsüye çıkma başarısı gösteren sporculara ödülleri verilirken, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan da Türk ata sporu güreşe destek veren protokol üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

BAŞKAN ÖZARSLAN'DAN DÜNYA ŞAMPİYONASINA DAVET

3. Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali'nde başarı gösteren tüm sporcuları tebrik eden ve Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası'na tüm sporseverleri davet eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan şunları söyledi: 'Bugün Keçiören'imizde düzenlediğimiz 3. Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali'nde er meydanına çıkarak mücadele eden, dereceye giren ve emek veren tüm pehlivanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ata sporumuz karakucak güreşini yaşatan, bu büyük geleneği geleceğe taşıyan tüm sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Keçiören'imizde çok daha büyük bir heyecana, Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Adam Saitiev, UFC Şampiyonu Khamzat Chimaev, Dünya Profesyonel Boks Şampiyonu Artur Beterbiev ile Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Razambek Jamalov da onur konuğumuz olarak bizlerle olacak. Tüm hemşehrilerimizi Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'na davet ediyor, bu büyük spor şöleninin coşkusunu hep birlikte yaşamaya çağırıyorum.'

Festivale, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın yanı sıra AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Ahmet Ayık, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, spor federasyonlarının yönetim kurulu üyeleri ve temsilcileri ile çok sayıda güreşsever katıldı. Protokol üyeleri er meydanını turlayarak stadyumu dolduran güreşseverleri selamladı.

81 İLDEN 1.500'E YAKIN PEHLİVAN KEÇİÖREN'DE BULUŞTU

Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası ve Keçiören 3. Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali kapsamında düzenlenen organizasyonun ilk ayağı olan festival, 81 ilden yaklaşık 1.500 pehlivanı Keçiören'de buluşturdu. Minik, yıldız ve gençler kategorilerinde er meydanına çıkan güreşçiler, şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederken dereceye giren sporculara madalya ve para ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Gençler 90-130 kiloda birinciye 600 bin TL, yıldızlar 90-100 kiloda birinciye 300 bin TL, minikler kategorisindeki tüm sıkletlerde birincilere ise 15'er bin TL ödül verildi. Festivalde dereceye giren sporculara toplam 5 milyon 790 bin TL para ödülü dağıtıldı.

GENÇLERDE ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Gençler kategorisinde farklı kilo sıkletlerinde mücadele eden güreşçiler, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonucunda 50-55 kiloda Adnan Gölha, 60 kiloda Yunus Emre Batal, 65 kiloda Bilal İnce, 70 kiloda İsmail Mert Kollu, 75 kiloda O. Faruk Aslan, 80 kiloda Ömer Gül, 90 kiloda Selahattin Can, 90-130 kiloda ise M. Can Üngör birinci oldu.

YILDIZLARDA BİRİNCİLER BELLİ OLDU

Şampiyonada yıldızlar kategorisinde er meydanına çıkan güreşçilerden; 45 kiloda Yiğit Hamza Egemen, 55 kiloda Vessam Kasem, 60 kiloda Muhammet Mustafa Yiğit, 65 kiloda Arif Bulut, 70 kiloda M. Alp Kıvrak, 75 kiloda Cemal Yiğit Purcu, 80 kiloda Volkan Bilgin, 85 kiloda Y. İslam Kara, 90 kiloda Yasin Ertürk, 90-100 kiloda ise Yiğit Aktaş birinci oldu.

MİNİK PEHLİVANLAR ER MEYDANINA ÇIKTI

Şampiyonada farklı kilo kategorilerinde mücadele eden minik güreşçiler de dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonucunda 25-30 kiloda Tuna Yeşilkurt, 35 kiloda Muhammed Kuba, 40 kiloda Ahmet Arif Çeker, 45 kiloda İbrahim Topal, 50 kiloda Muhammet Enes Sarı, 55 kiloda Ahmet Ensar Akbaş, 60 kiloda Arda Kurt, 65 kiloda M. Muaviye Tatlıbal, 70 kiloda Eray Güçlü, 70-85 kiloda ise R. Kayra Yalçın birinci oldu.

KEÇİÖREN DÜNYA ŞAMPİYONASINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Keçiören 3. Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali'nin ardından organizasyonun ikinci ayağında (16 Ağustos) bugün Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek.