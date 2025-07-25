Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ateş savaşçıları son 4 günde şehrin dört bir yanında zorlu bir mücadele verdi. Açıklanan raporda ekiplerin bu süre zarfında 8 bina, 2 iş yeri, 4 araç, 137 anız ve 10 orman yangınına müdahale ettiği ve 41 arma kurtarma çalışmasına katıldığı açıklandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ateş savaşçıları, özellikle sıcaklıkların kavurucu seviyelere ulaştığı, kuraklığın ise tarihte eşi benzeri görülmemiş boyutlara geldiği son günlerde zorlu bir savaş veriyor.

Yeşil hazinenin tarihin en zor sınavlarından birini verdiği günlerde şehrin dört bir yanında ormanlar, tarım arazileri ve bazı yerleşim alanları yanarken Büyükşehir'in yangın timleri bazen uyumadan, yemeden, içmeden saatlerce yangın bölgelerinde müdahalelerde bulunuyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, özellikle son 4 gündür Sakarya'nın Geyve, Adapazarı, Hendek, Akyazı, Söğütlü ve Kaynarca'da olmak üzere 6 farklı ilçede çıkan orman yangınlarında ateşle mücadele ediyor.

Hazırlanan raporda yer verilen vaka sayısının 4'te 3'ünü ise anız yangınlarının oluşturması, şehrin geçirdiği zorlu süreçlerle ilgili doğru bilincin süratle oluşması gerektiğini ortaya koydu. Sakarya'da sadece 4 günde 137 farklı anız yangınına müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) ve gönüllü ekiplerin yanında yer alan, özellikle yangını yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için cansiperane çalışan Büyükşehir, 4 günlük raporu kamuoyu ile paylaştı.

İŞTE BÜYÜKŞEHİR RAPORU

Açıklanan rapora göre son 4 günde Sakarya'da ekipler 8 farklı bina yangını, 2 ayrı iş yeri, 4 araç, 137 anız ile ot ve 10 farlı orman yangınına dakikalar içinde müdahale etti. Bunun yanında ise arazi, yaşam alanı ve sulak bölgelerde 41 farklı arama kurtarma görevi olmak üzere toplamda 202 vakaya müdahale edildi.

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