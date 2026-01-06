Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yakalanması ve güvenli şekilde kontrol altına alınmasına yönelik önemli bir eğitim programına imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinde görevli saha personellerine yönelik 'Güvenli Müdahale' eğitimi düzenledi.Düzenlenen eğitim programıyla sahipsiz ve başıboş sokak hayvanlarına daha hızlı, güvenli ve bilinçli müdahalenin önünü açıldı.

Doğal Yaşam Alanı Kampüsü'nde gerçekleştirilen eğitime, Serdivan, Karasu, Geyve, Ferizli, Sapanca ve Söğütlü Belediyelerinde görev yapan ilgili saha personelleri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından verilen eğitimlerde, hayvan yakalama sürecinde dikkat edilmesi gereken temel kurallar, kullanılan ekipmanlar ve hayvanın sakinleştirilmesine yönelik müdahale yöntemleri detaylı şekilde ele alındı. Ekipmanlar uygulamalı olarak tanıtılırken, eğitimlerde personelin sahada karşılaşabileceği farklı senaryolara karşı bilinçli ve hazırlıklı olması hedeflendi.