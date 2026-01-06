'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe ÇARE' etkinlikleri kapsamında 'İklim Değişikliği Ayı' olarak belirlenen Ocak ayında öğrenciler, iklim münazaraları ve iklim konulu bilgi yarışmalarıyla farkındalık kazanacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Modeli'nin 'Köklerden Geleceğe' anlayışı doğrultusunda 'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe ÇARE' etkinlikleri hayata geçirildi.

Bu etkinliklerle öğrencilerin çevre bilinci kazanmaları, sürdürülebilir yaşam anlayışıyla hareket eden bireyler olarak yetişmeleri ve çevre eğitiminin eğitim-öğretim yılına yayılan bütüncül bir yapıya kavuşturulması hedeflendi. Bu kapsamda hazırlanan Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi'nde aylar bazında belirlenen temalar doğrultusunda etkinlikler planlandı.

Eylül-aralık döneminde yürütülen çalışmalara 10 milyondan fazla öğrenci, 5 milyona yakın veli ve 1 milyonu aşkın personel katılım sağladı.

ÖĞRENCİLER 'İKLİM MÜNAZARALARI' İLE GELECEĞE HAZIRLANIYOR

Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi kapsamında 'İklim Değişikliği Ayı' olarak belirlenen ocak ayında, ülke genelindeki ortaokul ve liselerde 'iklim münazaraları' gerçekleştirilecek.

Münazaraların önce okul düzeyinde, ardından ilçe ve il düzeylerinde yapılması ve bu aşamalarda başarılı olan takımlar arasından belirlenecek ekiplerle ulusal düzeyde final münazarası düzenlenmesi planlanıyor. Bu süreçte öğrencilerin iklim değişikliği konusunda bilinçlenmesi ve çevre eğitimleriyle farkındalık kazanması hedefleniyor.

Münazara etkinliklerinin okullarda etkin ve standart bir şekilde yürütülmesine rehberlik etmek amacıyla 'İklim Münazaraları Örnek Uygulama Kılavuzu' yayımlandı. Etkinlikler ortaokullarda 7 ve 8. sınıf, liselerde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek olup münazaraya katılan öğrencilere 'İklim Elçisi Belgesi' verilecek.

Öte yandan il-ilçe sağlık müdürlükleri ve meteoroloji bölge müdürlükleriyle iş birliği yapılarak iklim değişikliğinin etkilerine yönelik bilgilendirme ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Çevre, enerji verimliliği ve afet hazırlık kulüpleri koordinasyonunda topluma hizmet faaliyetleri yürütülürken ailelerin sürece gönüllü katılımları da teşvik edilecek.