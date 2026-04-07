Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen seminerde, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün çok yönlü projeleri büyük ilgi gördü.

SAKARYA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında Çayeli Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları Semineri', Türkiye genelinden seçilen altı ilin katılımıyla tamamlandı. Programda yer alan Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ortaya koyduğu kapsamlı projelerle dikkat çekti.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Koordinatörü Özgür Akçay tarafından yapılan sunumda, eğitimden sanata, girişimcilikten bilime kadar uzanan geniş bir proje portföyü tanıtıldı. Öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimini hedefleyen çalışmalar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Sunumda öne çıkan projeler arasında '8. ADAMAT Matematik Olimpiyatları' analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik yapısıyla dikkat çekerken, 'Çekirdekten Girişimci Proje Olimpiyatları Yarışması' gençlerin yenilikçi fikirler üretmesini teşvik eden önemli bir platform olarak değerlendirildi. Kültür ve sanat alanında ise 'Okullar Sahnede Liseler Arası Tiyatro Festivali' ve 'Mikrofon Sende Liseler Arası Ses Yarışması' öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerine katkı sağlayan projeler arasında yer aldı.

Ayrıca 'Yarının Liderleri: Genç AR-GE Akran Zirvesi' projesiyle farklı alanlarda başarı gösteren gençlerin bir araya getirilmesi ve geleceğin liderlerinin yetiştirilmesi hedeflendi.

Gerçekleştirilen sunum, diğer illerin AR-GE temsilcileri tarafından tam not alırken, Sakarya'nın eğitimde proje üretme ve uygulama konusundaki güçlü kapasitesi bir kez daha ortaya kondu.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün ortaya koyduğu bu vizyoner yaklaşımın, eğitimde yenilikçi uygulamalara örnek teşkil etmesi bekleniyor.