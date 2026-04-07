MALATYA (İGFA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar sürerken, hayırsever iş insanı Rıdvan Mertöz tarafından yaptırılan Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Seddar Yavuz, Sami Er, Hasan Hüseyin Uzan, Recep Bentli, Behçet Bakır ile çok sayıda davetli katıldı. Eski Sümer Ortaokulu'nun yerine inşa edilen okulun açılışı halk oyunları gösterisiyle başladı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın sadece bir şehir değil, bölgenin hafızası ve tarihi olduğunu belirterek, deprem sonrası süreçte yalnızca yaraların sarılmadığını, aynı zamanda geleceğin inşa edildiğini ifade etti. Er, eğitim yatırımlarının bu sürecin en önemli parçalarından biri olduğunu vurguladı.

DERSLİK SAYISI YÜZDE 58 ARTTI

Vali Seddar Yavuz ise Malatya'nın köklü geçmişi ve potansiyeline dikkat çekerek, eğitim alanındaki yatırımların hız kesmeden sürdüğünü söyledi. Yavuz, derslik sayısının yüzde 58 oranında artırıldığını ve yeni projelerle eğitim altyapısının güçlendirildiğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da depremde kaybedilen 895 dersliğin yerine bugüne kadar 1419 dersliğin tamamlandığını belirterek, devam eden projelerle birlikte derslik ihtiyacının büyük ölçüde ortadan kalkacağını ifade etti.

Okulu yaptıran iş insanı Rıdvan Mertöz ise eğitime katkının bir sorumluluk olduğunu dile getirerek, deprem sonrası yaşanan kayıpların kendilerini daha hızlı harekete geçirdiğini söyledi. Mertöz, Malatya'nın yeniden güçlü ve modern bir şehir olarak ayağa kalkacağına inandığını vurguladı. Adına okul yaptırılan Elif Sevinç Mertöz ise eğitimin geleceği şekillendiren en önemli değer olduğunu belirterek, okulun çocuklar için umut dolu bir yuva olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından hayırsever aileye plaket ve hediye takdim edildi. Kurdele kesimiyle açılışı gerçekleştirilen okul, protokol üyeleri tarafından gezildi ve öğrencilerle bir araya gelindi.