Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreteri Fikret Bayhan’ın ismini kullanan bazı şahısların yardım talebinde bulunduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir” denilerek, vatandaşlara “itibar etmeyin” uyarısı yapıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Sakarya Büyükşehir Belediyemizin Genel Sekreteri Fikret Bayhan ve kurumumuz bürokratlarının adı kullanılarak ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu bilgi üzerine Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır.

Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir.

Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor; benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz” denildi.